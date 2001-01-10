В 10-м сезоне сериала «Спрут» сюжет вновь возвращается в современность. Престарелый и одинокий Тано Каридди возвращается из своего добровольного изгнания в родную Италию. Он надеется, что прежние счета закрыты и о его былых «подвигах» уже никто не помнит. Но на Сицилии по-прежнему живет бывшая судья Сильвия Конти, у которой есть не один зуб на этого человека. Сильвия выслеживает Тано для окончательного расчета. Теперь силы наконец равны, однако у обоих соперников есть свои уловки и козыри в рукаве. Женщина пользуется старыми полицейскими связями, а бывшему мафиози приходится связаться с прежними «коллегами».