La piovra 1984 - 2001, season 10

Season premiere 10 January 2001
Production year 2001
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 10 minutes
"La piovra" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Спрут» сюжет вновь возвращается в современность. Престарелый и одинокий Тано Каридди возвращается из своего добровольного изгнания в родную Италию. Он надеется, что прежние счета закрыты и о его былых «подвигах» уже никто не помнит. Но на Сицилии по-прежнему живет бывшая судья Сильвия Конти, у которой есть не один зуб на этого человека. Сильвия выслеживает Тано для окончательного расчета. Теперь силы наконец равны, однако у обоих соперников есть свои уловки и козыри в рукаве. Женщина пользуется старыми полицейскими связями, а бывшему мафиози приходится связаться с прежними «коллегами».

"La piovra" season 10 list of episodes. TV series release schedule
