La piovra 1984 - 2001 season 1

La piovra season 1 poster
La piovra 16+
Season premiere 11 March 1984
Production year 1984
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 30 minutes
"La piovra" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спрут» комиссар Коррадо Каттани прибывает на остров Сицилия, известный на весь мир своими мафиозными разборками. Он должен возглавить местное отделение уголовного розыска вместо недавно почившего коллеги. Комиссара Маринео кто-то жестоко убил, и все улики и логические доводы указывают на главу самой крупной преступной группировки острова. Но есть еще одна любопытная деталь: едва узнав о кончине детектива, уважаемая и богатая маркиза Печчи Шалойя покончила с собой. У нее осталась непутевая наследница – наркоманка Титти. В ходе расследования Каттани допрашивает девушку, между ними пробегает искра.

8.4 IMDb
"La piovra" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 March 1984
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 March 1984
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 March 1984
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 March 1984
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 March 1984
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 March 1984
