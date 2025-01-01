Menu
La piovra 1984 - 2001 season 2

Season premiere 12 January 1986
Production year 1986
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 30 minutes
"La piovra" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Спрут» дочь комиссара Каттани страдает психическими проблемами после ее похищения мафией. Коррадо пытается обеспечить ей должные условия для выздоровления. Однако на его пороге внезапно оказываются коллеги-полицейские из главного управления уголовного розыска: Каттани попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Помощь приходит с самой неожиданной стороны. Выясняется, что после былых приключений у него появились влиятельные друзья среди сицилийской мафии. Прямиком из-за решетки он оказывается в эпицентре культурной жизни Италии, где у него появляется возможность добраться до самых именитых и богатых преступников.

"La piovra" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 2 Episode 1
12 January 1986
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 January 1986
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 January 1986
Episode 4
Season 2 Episode 4
20 January 1986
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 January 1986
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 January 1986
