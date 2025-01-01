Во 2-м сезоне сериала «Спрут» дочь комиссара Каттани страдает психическими проблемами после ее похищения мафией. Коррадо пытается обеспечить ей должные условия для выздоровления. Однако на его пороге внезапно оказываются коллеги-полицейские из главного управления уголовного розыска: Каттани попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Помощь приходит с самой неожиданной стороны. Выясняется, что после былых приключений у него появились влиятельные друзья среди сицилийской мафии. Прямиком из-за решетки он оказывается в эпицентре культурной жизни Италии, где у него появляется возможность добраться до самых именитых и богатых преступников.