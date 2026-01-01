Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La piovra 1984 - 2001 season 6

La piovra season 6 poster
Kinoafisha TV Shows La piovra Seasons Season 6
La piovra 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 30 November 1992
Production year 1992
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 30 minutes
"La piovra" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Спрут» Давид Ликата чудом остается в живых после покушения на его жизнь. Чтобы отомстить и продолжить свое расследование, мужчина присоединяется к сверхсекретной разведывательной группе международного уровня. Там он узнает свежую информацию об убежище Тано Каридди: мафиози скрывается в Африке. Но недостаточно просто поймать Тано. Руководство разведгруппы хочет использовать его, чтобы добраться до вышестоящих преступников сети. Расследование Давида приводит его в бывший концентрационный лагерь на западе страны. Тем временем Дэвис разоблачает человека, стоящего за Осьминогом.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"La piovra" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 6 Episode 1
30 November 1992
Episode 2
Season 6 Episode 2
6 December 1992
Episode 3
Season 6 Episode 3
7 December 1992
Episode 4
Season 6 Episode 4
13 December 1992
Episode 5
Season 6 Episode 5
14 December 1992
Episode 6
Season 6 Episode 6
20 December 1992
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more