В 6-м сезоне сериала «Спрут» Давид Ликата чудом остается в живых после покушения на его жизнь. Чтобы отомстить и продолжить свое расследование, мужчина присоединяется к сверхсекретной разведывательной группе международного уровня. Там он узнает свежую информацию об убежище Тано Каридди: мафиози скрывается в Африке. Но недостаточно просто поймать Тано. Руководство разведгруппы хочет использовать его, чтобы добраться до вышестоящих преступников сети. Расследование Давида приводит его в бывший концентрационный лагерь на западе страны. Тем временем Дэвис разоблачает человека, стоящего за Осьминогом.