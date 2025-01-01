В 3-м сезоне сериала «Спрут» бывший комиссар острова Сицилия Коррадо Каттани скрывается в монастыре, но американская команда по борьбе с наркотиками заманивает его обратно в игру. Приманка оказывается самой подходящей: обещание возможности отомстить. Герой решает действовать исподтишка. Чтобы показать старым знакомым мафиози свою осведомленность об их делах, он дает анонимное интервью журналистке городского канала. Корреспондентка по имени Джулия оказывается дочерью президента банка «Антинари» и притом очень привлекательной женщиной. Коррадо рискует ввязаться в еще один безнадежный роман.