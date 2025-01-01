Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La piovra 1984 - 2001 season 3

La piovra season 3 poster
Kinoafisha TV Shows La piovra Seasons Season 3

La piovra 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 5 April 1987
Production year 1987
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 35 minutes
"La piovra" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Спрут» бывший комиссар острова Сицилия Коррадо Каттани скрывается в монастыре, но американская команда по борьбе с наркотиками заманивает его обратно в игру. Приманка оказывается самой подходящей: обещание возможности отомстить. Герой решает действовать исподтишка. Чтобы показать старым знакомым мафиози свою осведомленность об их делах, он дает анонимное интервью журналистке городского канала. Корреспондентка по имени Джулия оказывается дочерью президента банка «Антинари» и притом очень привлекательной женщиной. Коррадо рискует ввязаться в еще один безнадежный роман.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
"La piovra" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 3 Episode 1
5 April 1987
Episode 2
Season 3 Episode 2
6 April 1987
Episode 3
Season 3 Episode 3
12 April 1987
Episode 4
Season 3 Episode 4
13 April 1987
Episode 5
Season 3 Episode 5
19 April 1987
Episode 6
Season 3 Episode 6
20 April 1987
Episode 7
Season 3 Episode 7
26 April 1987
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more