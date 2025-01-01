В 5-м сезоне сериала «Спрут» судья Сильвия Конти и Давид Ликата заключают негласное соглашение, чтобы вместе отомстить мафии за все былые потери. Тем временем Тано Каридди тоже ищет союзников. На его стороне неожиданно оказывается влиятельная мафиозная семья Линори, но за свою помощь они кое-что хотят. Эспиноса соглашается работать с Тано, чтобы вместе захватить и поделить корпорацию SicilTecnoPlus. Расследование Сильвии и Дэвида внезапно выводит их на самый высокий уровень итальянской мафии. Но преступники не знают честной игры, и семья Давида оказывается в смертельной опасности.