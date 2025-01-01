Menu
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 14 August 1990
Production year 1990
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 25 minutes
"La piovra" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Спрут» судья Сильвия Конти и Давид Ликата заключают негласное соглашение, чтобы вместе отомстить мафии за все былые потери. Тем временем Тано Каридди тоже ищет союзников. На его стороне неожиданно оказывается влиятельная мафиозная семья Линори, но за свою помощь они кое-что хотят. Эспиноса соглашается работать с Тано, чтобы вместе захватить и поделить корпорацию SicilTecnoPlus. Расследование Сильвии и Дэвида внезапно выводит их на самый высокий уровень итальянской мафии. Но преступники не знают честной игры, и семья Давида оказывается в смертельной опасности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
"La piovra" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 5 Episode 1
14 August 1990
Episode 2
Season 5 Episode 2
15 August 1990
Episode 3
Season 5 Episode 3
21 August 1990
Episode 4
Season 5 Episode 4
22 August 1990
Episode 5
Season 5 Episode 5
28 August 1990
TV series release schedule
