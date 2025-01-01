Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La piovra 1984 - 2001 season 4

La piovra season 4 poster
Kinoafisha TV Shows La piovra Seasons Season 4

La piovra 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 5 March 1989
Production year 1989
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 30 minutes
"La piovra" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Спрут» Коррадо Каттани возвращается к своим обязанностям в кабинете главы уголовного розыска Сицилии. Он расследует очередное убийство в коллаборации с судьей Сильвией Конти, но обычное с виду дело приводит его прямиком к старому врагу – Тано Каридди. Чтобы противостоять его власти и деньгам, Коррадо необходим стартовый капитал. Он решается на фиктивный брак с привлекательной дочерью банкира, но не учитывает того, что женщина испытывает к нему вовсе не фиктивные чувства. Мафия давит на судью Конти, чтобы остановить ее расследование. Супруга Тано решает играть против мужа на стороне полиции.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
"La piovra" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 4 Episode 1
5 March 1989
Episode 2
Season 4 Episode 2
6 March 1989
Episode 3
Season 4 Episode 3
12 March 1989
Episode 4
Season 4 Episode 4
13 March 1989
Episode 5
Season 4 Episode 5
19 March 1989
Episode 6
Season 4 Episode 6
20 March 1989
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more