В 4-м сезоне сериала «Спрут» Коррадо Каттани возвращается к своим обязанностям в кабинете главы уголовного розыска Сицилии. Он расследует очередное убийство в коллаборации с судьей Сильвией Конти, но обычное с виду дело приводит его прямиком к старому врагу – Тано Каридди. Чтобы противостоять его власти и деньгам, Коррадо необходим стартовый капитал. Он решается на фиктивный брак с привлекательной дочерью банкира, но не учитывает того, что женщина испытывает к нему вовсе не фиктивные чувства. Мафия давит на судью Конти, чтобы остановить ее расследование. Супруга Тано решает играть против мужа на стороне полиции.