Pacanki (2016), season 3

Пацанки 16+
Title Сезон 3
Season premiere 23 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 17
Runtime 51 hours 0 minute
"Pacanki" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Пацанки» молодые девушки поступают в школу леди, пытаются справиться со своими вредными привычками и становятся более женственными. Директором школы леди является Лаура Альбертовна Лукина. Ученицы с первого дня пытаются заслужить расположение строгой, но справедливой Лауры. Она не опускается до конфликтов и оскорблений, порицает действия девушек и хвалит их только по делу. В проекте приняли участие Анжела Косполова из Тюмени, Анна Михеева из Челябинска, которая пришла на проект в состоянии наркотического опьянения, Елизавета Ковалева из Нижнего Новгорода, Ксения Милас из Новосибирска и многие другие.

TV Show rating

5.8
Rate 15 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
23 August 2018
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
30 August 2018
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
6 September 2018
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
13 September 2018
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
20 September 2018
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
27 September 2018
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
4 October 2018
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
11 October 2018
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
18 October 2018
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
25 October 2018
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
1 November 2018
Выпуск 12
Season 3 Episode 12
8 November 2018
Выпуск 13
Season 3 Episode 13
15 November 2018
Выпуск 14
Season 3 Episode 14
22 November 2018
Выпуск 15
Season 3 Episode 15
29 November 2018
Выпуск 16
Season 3 Episode 16
6 December 2018
Выпуск 17: Финал
Season 3 Episode 17
13 December 2018
