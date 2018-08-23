В 3 сезоне шоу «Пацанки» молодые девушки поступают в школу леди, пытаются справиться со своими вредными привычками и становятся более женственными. Директором школы леди является Лаура Альбертовна Лукина. Ученицы с первого дня пытаются заслужить расположение строгой, но справедливой Лауры. Она не опускается до конфликтов и оскорблений, порицает действия девушек и хвалит их только по делу. В проекте приняли участие Анжела Косполова из Тюмени, Анна Михеева из Челябинска, которая пришла на проект в состоянии наркотического опьянения, Елизавета Ковалева из Нижнего Новгорода, Ксения Милас из Новосибирска и многие другие.