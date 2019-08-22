В 4 сезоне шоу «Пацанки» девушки трансформируются из сорванцов в леди, выполняя различные задания и посещая психотерапевтов Наталью Холоденко и Елену Лебедеву. Психологическую помощь воспитанницам также оказывала Любовь Розенберг. В этот раз авторы проекта искали не только пацанок, которые злоупотребляют спиртным и распускают руки, но и героинь, которые ведут отвергаемый обществом образ жизни. На отборах искали независимых девушек, например анимешниц, геймерш, паркурщиц. Зрителям запомнились Елизавета Калтыгина, Диана Макиевская, Юлия Мишко, Яна Венгерская, Яна Цветкова, Ирина Голощапова и многие другие.