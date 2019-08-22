Menu
Pacanki (2016), season 4

Pacanki season 4 poster
Пацанки 16+
Title Сезон 4. Дикое племя
Season premiere 22 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 17
Runtime 51 hours 0 minute
"Pacanki" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Пацанки» девушки трансформируются из сорванцов в леди, выполняя различные задания и посещая психотерапевтов Наталью Холоденко и Елену Лебедеву. Психологическую помощь воспитанницам также оказывала Любовь Розенберг. В этот раз авторы проекта искали не только пацанок, которые злоупотребляют спиртным и распускают руки, но и героинь, которые ведут отвергаемый обществом образ жизни. На отборах искали независимых девушек, например анимешниц, геймерш, паркурщиц. Зрителям запомнились Елизавета Калтыгина, Диана Макиевская, Юлия Мишко, Яна Венгерская, Яна Цветкова, Ирина Голощапова и многие другие.

TV Show rating

5.8
Rate 15 votes
Pacanki List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 4 Episode 1
22 August 2019
Выпуск 2
Season 4 Episode 2
29 August 2019
Выпуск 3
Season 4 Episode 3
5 September 2019
Выпуск 4
Season 4 Episode 4
12 September 2019
Выпуск 5
Season 4 Episode 5
19 September 2019
Выпуск 6
Season 4 Episode 6
26 September 2019
Выпуск 7
Season 4 Episode 7
3 October 2019
Выпуск 8
Season 4 Episode 8
10 October 2019
Выпуск 9
Season 4 Episode 9
17 October 2019
Выпуск 10
Season 4 Episode 10
24 October 2019
Выпуск 11
Season 4 Episode 11
31 October 2019
Выпуск 12
Season 4 Episode 12
7 November 2019
Выпуск 13
Season 4 Episode 13
14 November 2019
Выпуск 14
Season 4 Episode 14
21 November 2019
Выпуск 15
Season 4 Episode 15
28 November 2019
Выпуск 16
Season 4 Episode 16
5 December 2019
Выпуск 17: Финал
Season 4 Episode 17
12 December 2019
TV series release schedule
