Pacanki (2016), season 2

Pacanki season 2 poster
Пацанки 16+
Title Сезон 2
Season premiere 17 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 48 hours 0 minute
"Pacanki" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Пацанки», по правилам, каждую неделю участницы проходят испытания, во время которых выявляют лучшую (ей вручают бантик) и худшую (ее наказывают большой кляксой, которую запрещено снимать неделю) ученицу. Каждую неделю одна из них покидает стены школы леди. В середине проекта одна конкурсантка становится президентом. Эта девушка принимает участие в голосовании и может влиять на выбор педагогов. В финале остаются три кандидатки, которые сражаются за звание победительницы. В этом сезоне самыми яркими участницами стали Екатерина Шелег, Виктория Константинова, Анастасия Кузнецова и Екатерина Хорошенко.

TV Show rating

5.8
Rate 15 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
17 August 2017
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
24 August 2017
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
31 August 2017
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
7 September 2017
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
14 September 2017
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
21 September 2017
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
28 September 2017
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
5 October 2017
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
12 October 2017
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
19 October 2017
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
26 October 2017
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
2 November 2017
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
9 November 2017
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
16 November 2017
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
23 November 2017
Выпуск 16: Финал
Season 2 Episode 16
30 November 2017
