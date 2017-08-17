Во 2 сезоне шоу «Пацанки», по правилам, каждую неделю участницы проходят испытания, во время которых выявляют лучшую (ей вручают бантик) и худшую (ее наказывают большой кляксой, которую запрещено снимать неделю) ученицу. Каждую неделю одна из них покидает стены школы леди. В середине проекта одна конкурсантка становится президентом. Эта девушка принимает участие в голосовании и может влиять на выбор педагогов. В финале остаются три кандидатки, которые сражаются за звание победительницы. В этом сезоне самыми яркими участницами стали Екатерина Шелег, Виктория Константинова, Анастасия Кузнецова и Екатерина Хорошенко.