Pacanki (2016), season 1

Pacanki season 1 poster
Пацанки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 36 hours 0 minute
"Pacanki" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Пацанки» молодым женщинам, которые воспитывались в неблагополучных условиях, имеют множество вредных привычек и ведут аморальный образ жизни, помогают кардинально поменяться и обрести гордое звание леди. Ученицы на протяжении нескольких месяцев осваивают этикет, учатся ухаживать за собой, развивают интеллект и чувство такта. Создатели проекта подняли такие важные социальные проблемы, как женский алкоголизм и наркомания, домашнее насилие, расстройства ментального здоровья и многие другие. В проекте приняли участие разные девушки, среди которых Кристина Белокопытова, Олеся Петровицкая, Яна Лукьянова и другие.

TV Show rating

5.8
Rate 15 votes
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
25 August 2016
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
1 September 2016
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
8 September 2016
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
15 September 2016
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
22 September 2016
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
29 September 2016
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
6 October 2016
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
13 October 2016
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
20 October 2016
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
27 October 2016
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
3 November 2016
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
10 November 2016
