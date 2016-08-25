В 1 сезоне шоу «Пацанки» молодым женщинам, которые воспитывались в неблагополучных условиях, имеют множество вредных привычек и ведут аморальный образ жизни, помогают кардинально поменяться и обрести гордое звание леди. Ученицы на протяжении нескольких месяцев осваивают этикет, учатся ухаживать за собой, развивают интеллект и чувство такта. Создатели проекта подняли такие важные социальные проблемы, как женский алкоголизм и наркомания, домашнее насилие, расстройства ментального здоровья и многие другие. В проекте приняли участие разные девушки, среди которых Кристина Белокопытова, Олеся Петровицкая, Яна Лукьянова и другие.