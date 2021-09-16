Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pacanki (2016), season 6

Pacanki season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Pacanki Seasons Season 6

Пацанки 16+
Title Сезон 6
Season premiere 16 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 15
Runtime 45 hours 0 minute
"Pacanki" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Пацанки» собрались не менее колоритные и яркие участницы, чем в предыдущих. Каждая из них курила, употребляла алкоголь, а также проявляла себя развязно и дерзко. Все эти девушки собрались в одном месте, приехав из разных городов России. Впрочем, среди участниц не только откровенные бунтарки. Некоторые пацанки вполне хладнокровны. Среди участниц оказалась Николь Нуриева, дочь известного рэп-певца Птахи. Зрителям запомнилась Татьяна Каширина — одна из самых опасных конкурсанток, которая ухитрилась за время нахождения на проекте несколько раз подраться с другими воспитанницами.

TV Show rating

5.8
Rate 15 votes
Pacanki List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 6 Episode 1
16 September 2021
Выпуск 2
Season 6 Episode 2
23 September 2021
Выпуск 3
Season 6 Episode 3
30 September 2021
Выпуск 4
Season 6 Episode 4
7 October 2021
Выпуск 5
Season 6 Episode 5
14 October 2021
Выпуск 6
Season 6 Episode 6
21 October 2021
Выпуск 7
Season 6 Episode 7
28 October 2021
Выпуск 8
Season 6 Episode 8
4 November 2021
Выпуск 9
Season 6 Episode 9
11 November 2021
Выпуск 10
Season 6 Episode 10
18 November 2021
Выпуск 11
Season 6 Episode 11
25 November 2021
Выпуск 12
Season 6 Episode 12
2 December 2021
Выпуск 13
Season 6 Episode 13
9 December 2021
Выпуск 14
Season 6 Episode 14
16 December 2021
Выпуск 15. Финал
Season 6 Episode 15
23 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more