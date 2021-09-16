В 6 сезоне шоу «Пацанки» собрались не менее колоритные и яркие участницы, чем в предыдущих. Каждая из них курила, употребляла алкоголь, а также проявляла себя развязно и дерзко. Все эти девушки собрались в одном месте, приехав из разных городов России. Впрочем, среди участниц не только откровенные бунтарки. Некоторые пацанки вполне хладнокровны. Среди участниц оказалась Николь Нуриева, дочь известного рэп-певца Птахи. Зрителям запомнилась Татьяна Каширина — одна из самых опасных конкурсанток, которая ухитрилась за время нахождения на проекте несколько раз подраться с другими воспитанницами.