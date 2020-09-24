В 5 сезоне шоу «Пацанки» девушки перевоплощаются из хулиганок в образцовых леди, которые могут предстать на балу в высшем свете. Руководит процессом директор школы леди Лаура Лукина вместе со своими коллегами. Также будущим леди оказывают помощь опытные психологи. Участницами нового сезона стали 15 девушек, в числе которых Екатерина Ванышева, Ксения Прокофьева, Бэлла Кузнецова, Наташа Гончарова и другие. Последняя до участия в телешоу работала web-моделью. В качестве главной музыкальный темы в этот раз авторы шоу выбрали композицию «Слезы» исполнительницы Анет Сай, артистки лейбла Black Star.