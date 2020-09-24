Menu
Pacanki (2016), season 5

Пацанки 16+
Title Сезон 5
Season premiere 24 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 15
Runtime 45 hours 0 minute
"Pacanki" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Пацанки» девушки перевоплощаются из хулиганок в образцовых леди, которые могут предстать на балу в высшем свете. Руководит процессом директор школы леди Лаура Лукина вместе со своими коллегами. Также будущим леди оказывают помощь опытные психологи. Участницами нового сезона стали 15 девушек, в числе которых Екатерина Ванышева, Ксения Прокофьева, Бэлла Кузнецова, Наташа Гончарова и другие. Последняя до участия в телешоу работала web-моделью. В качестве главной музыкальный темы в этот раз авторы шоу выбрали композицию «Слезы» исполнительницы Анет Сай, артистки лейбла Black Star.

5.8
Pacanki List of episodes
Выпуск 1
Season 5 Episode 1
24 September 2020
Выпуск 2
Season 5 Episode 2
1 October 2020
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
8 October 2020
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
15 October 2020
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
22 October 2020
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
29 October 2020
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
5 November 2020
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
12 November 2020
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
19 November 2020
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
26 November 2020
Выпуск 11
Season 5 Episode 11
3 December 2020
Выпуск 12
Season 5 Episode 12
10 December 2020
Выпуск 13
Season 5 Episode 13
17 December 2020
Выпуск 14
Season 5 Episode 14
24 December 2020
Выпуск 15: Финал
Season 5 Episode 15
25 December 2020
