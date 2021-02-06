Menu
Posledniy geroy (2001), season 9

Последний герой 16+
Title Чемпионы против новичков
Season premiere 6 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек стали участниками проекта и были поделены на два племени: «Чемпионы» и «Новички». В первую команду попали участники прошлых сезонов, за которых отдали свой голос зрители, а вторую команду сформировали по результатам всероссийского кастинга, который состоялся в соцсети «ВКонтакте». Съемки проходили на архипелаге Занзибар в Танзании. Роль ведущей осталась за актрисой Яной Трояновой. В числе участников проекта Надежда Ангарская, Аида Мартиросян, Елена Перова, Дарья Колпакова, Иван Кузнецов и другие. Впервые за все сезоны основной приз составил 5 миллионов рублей.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
Выпуск 105
Season 9 Episode 1
6 February 2021
Выпуск 106
Season 9 Episode 2
13 February 2021
Выпуск 107
Season 9 Episode 3
20 February 2021
Выпуск 108
Season 9 Episode 4
27 February 2021
Выпуск 109
Season 9 Episode 5
6 March 2021
Выпуск 110
Season 9 Episode 6
13 March 2021
Выпуск 111
Season 9 Episode 7
20 March 2021
Выпуск 112
Season 9 Episode 8
27 March 2021
Выпуск 113
Season 9 Episode 9
3 April 2021
Выпуск 114
Season 9 Episode 10
10 April 2021
Выпуск 115
Season 9 Episode 11
17 April 2021
Выпуск 116
Season 9 Episode 12
24 April 2021
Выпуск 117
Season 9 Episode 13
1 May 2021
