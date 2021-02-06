В 9 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек стали участниками проекта и были поделены на два племени: «Чемпионы» и «Новички». В первую команду попали участники прошлых сезонов, за которых отдали свой голос зрители, а вторую команду сформировали по результатам всероссийского кастинга, который состоялся в соцсети «ВКонтакте». Съемки проходили на архипелаге Занзибар в Танзании. Роль ведущей осталась за актрисой Яной Трояновой. В числе участников проекта Надежда Ангарская, Аида Мартиросян, Елена Перова, Дарья Колпакова, Иван Кузнецов и другие. Впервые за все сезоны основной приз составил 5 миллионов рублей.