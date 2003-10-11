Menu
Posledniy geroy (2001), season 4

Posledniy geroy season 4 poster
Последний герой 16+
Title Конец игры
Season premiere 11 October 2003
Production year 2003
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 0 minute
"Posledniy geroy" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Последний герой» десять женщин и десять мужчин оказываются на необитаемом тропическом острове где-то между Панамой и Коста-Рикой. Женское племя называется «Игуаны», а мужское — «Скорпионы». Как всегда, среди участников как звезды, так и представители народа. Среди известных героев – Лика Star, Юлия Началова, Жанна Фриске, Влад Сташевский, Децл и Николай Дроздов. В одном из выпусков рэпер Децл поймал лягушек. Николай Дроздов, решив продемонстрировать знание местной фауны, сообщил, что использовать земноводных в пищу небезопасно. Но из лягушек все-таки приготовили суп, после чего участники получили отравление.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Выпуск 40 (Игуаны и Скорпионы)
Season 4 Episode 1
11 October 2003
Выпуск 41
Season 4 Episode 2
18 October 2003
Выпуск 42
Season 4 Episode 3
25 October 2003
Выпуск 43
Season 4 Episode 4
1 November 2003
Выпуск 44
Season 4 Episode 5
8 November 2003
Выпуск 45
Season 4 Episode 6
15 November 2003
Выпуск 46
Season 4 Episode 7
22 November 2003
Выпуск 47
Season 4 Episode 8
29 November 2003
Выпуск 48
Season 4 Episode 9
6 December 2003
Выпуск 49
Season 4 Episode 10
13 December 2003
Выпуск 50
Season 4 Episode 11
20 December 2003
Выпуск 51
Season 4 Episode 12
27 December 2003
