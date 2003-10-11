В 4 сезоне шоу «Последний герой» десять женщин и десять мужчин оказываются на необитаемом тропическом острове где-то между Панамой и Коста-Рикой. Женское племя называется «Игуаны», а мужское — «Скорпионы». Как всегда, среди участников как звезды, так и представители народа. Среди известных героев – Лика Star, Юлия Началова, Жанна Фриске, Влад Сташевский, Децл и Николай Дроздов. В одном из выпусков рэпер Децл поймал лягушек. Николай Дроздов, решив продемонстрировать знание местной фауны, сообщил, что использовать земноводных в пищу небезопасно. Но из лягушек все-таки приготовили суп, после чего участники получили отравление.