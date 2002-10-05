Menu
Posledniy geroy (2001), season 2

Последний герой 16+
Title Последний герой 2. Остаться в живых
Season premiere 5 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Последний герой» участниками вновь стали представители шоу-бизнеса и обычные люди, которые прошли отбор. Для выживания в экстремальных условиях им пришлось использовать все свои навыки и умения. Съемки проходили в Малайзии, вблизи острова Калимантан. На этот раз в проекте приняли участие 20 смельчаков, которым предстояло продержаться 41 день. Героев поделили на 2 племени: «Обезьяны» и «Слоны». Среди ярких участников этого сезона Елена Барткова, Андрей Колесников, Мария Ревзина и другие. В этом сезоне правила ужесточились — участники покидали остров не только на советах, но и во время проваленных испытаний.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Выпуск 14. Ультиматум (Обезьяны и Слоны)
Season 2 Episode 1
5 October 2002
Выпуск 15. Чёрное и белое
Season 2 Episode 2
12 October 2002
Выпуск 16. Предостережение
Season 2 Episode 3
19 October 2002
Выпуск 17. Разбитое сердце
Season 2 Episode 4
26 October 2002
Выпуск 18. Обмен
Season 2 Episode 5
2 November 2002
Выпуск 19. Примирение
Season 2 Episode 6
9 November 2002
Выпуск 20. Тигры
Season 2 Episode 7
16 November 2002
Выпуск 21. Бумеранг
Season 2 Episode 8
23 November 2002
Выпуск 22. Шанс
Season 2 Episode 9
30 November 2002
Выпуск 23. Исполнение желаний
Season 2 Episode 10
7 December 2002
Выпуск 24. любви
Season 2 Episode 11
14 December 2002
Выпуск 25. Карнавал
Season 2 Episode 12
21 December 2002
Выпуск 26. Замки на песке
Season 2 Episode 13
28 December 2002
