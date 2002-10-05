Во 2 сезоне шоу «Последний герой» участниками вновь стали представители шоу-бизнеса и обычные люди, которые прошли отбор. Для выживания в экстремальных условиях им пришлось использовать все свои навыки и умения. Съемки проходили в Малайзии, вблизи острова Калимантан. На этот раз в проекте приняли участие 20 смельчаков, которым предстояло продержаться 41 день. Героев поделили на 2 племени: «Обезьяны» и «Слоны». Среди ярких участников этого сезона Елена Барткова, Андрей Колесников, Мария Ревзина и другие. В этом сезоне правила ужесточились — участники покидали остров не только на советах, но и во время проваленных испытаний.