В 5 сезоне шоу «Последний герой» большинство героев уже принимали участие в предыдущих сезонах. Также в проекте появились выпускники музыкального телепроекта «Фабрики звезд». На острове их ожидает немало испытаний. Участники делятся на племена «Звезды» и «Герои». Среди звезд – Ираклий Пирцхалава, Елена Темникова, Михаил Гребенщиков, а среди героев – Сергей Одинцов, Дана Борисова, Максим Покровский, Жанна Фриске и другие. Участники отправляются в Панама-сити, а ведущим проекта является актер Владимир Меньшов. Также в этом сезоне появляется «Остров выбывших», куда отправляются выбывшие. У них будет шанс вернуться в игру.