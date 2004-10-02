Menu
Posledniy geroy (2001), season 5

Последний герой 16+
Title Супер игра
Season premiere 2 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Последний герой» большинство героев уже принимали участие в предыдущих сезонах. Также в проекте появились выпускники музыкального телепроекта «Фабрики звезд». На острове их ожидает немало испытаний. Участники делятся на племена «Звезды» и «Герои». Среди звезд – Ираклий Пирцхалава, Елена Темникова, Михаил Гребенщиков, а среди героев – Сергей Одинцов, Дана Борисова, Максим Покровский, Жанна Фриске и другие. Участники отправляются в Панама-сити, а ведущим проекта является актер Владимир Меньшов. Также в этом сезоне появляется «Остров выбывших», куда отправляются выбывшие. У них будет шанс вернуться в игру.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Выпуск 52 (Звёзды и Герои)
Season 5 Episode 1
2 October 2004
Выпуск 53
Season 5 Episode 2
9 October 2004
Выпуск 54
Season 5 Episode 3
16 October 2004
Выпуск 55
Season 5 Episode 4
23 October 2004
Выпуск 56
Season 5 Episode 5
30 October 2004
Выпуск 57
Season 5 Episode 6
6 November 2004
Выпуск 58
Season 5 Episode 7
13 November 2004
Выпуск 59
Season 5 Episode 8
20 November 2004
Выпуск 60
Season 5 Episode 9
27 November 2004
Выпуск 61
Season 5 Episode 10
4 December 2004
Выпуск 62
Season 5 Episode 11
11 December 2004
Выпуск 63
Season 5 Episode 12
18 December 2004
Выпуск 64
Season 5 Episode 13
25 December 2004
