В 10-м сезоне шоу «Последний герой» любимый проект возвращается. Две команды, в состав которых входит по восемь человек, должны провести до 39 дней на острове. Они будут находиться в первозданных джунглях, вступая в схватку со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, а также друг с другом – и со своим «внутренним дикарем». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019-го ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» получило премию ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории телеканала ТВ-3.