Posledniy geroy (2001), season 10

Kinoafisha TV Shows Posledniy geroy Seasons Season 10

Последний герой 16+
Title Сезон 10. Остаться семьей
Season premiere 28 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"Posledniy geroy" season 10 description

В 10-м сезоне шоу «Последний герой» любимый проект возвращается. Две команды, в состав которых входит по восемь человек, должны провести до 39 дней на острове. Они будут находиться в первозданных джунглях, вступая в схватку со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, а также друг с другом – и со своим «внутренним дикарем». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019-го ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» получило премию ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории телеканала ТВ-3.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Выпуск 1
Season 10 Episode 1
28 October 2023
Выпуск 2
Season 10 Episode 2
4 November 2023
Выпуск 3
Season 10 Episode 3
11 November 2023
Выпуск 4
Season 10 Episode 4
18 November 2023
Выпуск 5
Season 10 Episode 5
25 November 2023
Выпуск 6
Season 10 Episode 6
2 December 2023
Выпуск 7
Season 10 Episode 7
9 December 2023
Выпуск 8
Season 10 Episode 8
16 December 2023
Выпуск 9
Season 10 Episode 9
23 December 2023
Выпуск 10
Season 10 Episode 10
30 December 2023
