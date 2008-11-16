В 6 сезоне шоу «Последний герой» принимают участие знаменитости и простые люди. Условия игры стали более суровыми. Съемки проходят в Панаме. Ведущей проекта стала теледива Ксения Собчак. Участники разделились на 2 племени — «Племя огня» и «Племя воды». К середине проекта появилось единое племя — «Терра инкогнита». За каждым участником закрепили ту или иную роль— один стал кулинаром, а другой — рыболовом. В числе участников Эвелина Бледанс, Виктория Лопырева, Никита Джигурда и другие. В 1-м выпуске был показан эпизод, где Никита Джигурда и Виктор Ерофеев выразили возмущение суровыми порядками на острове и ушли из шоу.