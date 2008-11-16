Menu
Russian
Posledniy geroy (2001), season 6

Последний герой 16+
Title Забытые в раю
Season premiere 16 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 14
Runtime 12 hours 50 minutes
В 6 сезоне шоу «Последний герой» принимают участие знаменитости и простые люди. Условия игры стали более суровыми. Съемки проходят в Панаме. Ведущей проекта стала теледива Ксения Собчак. Участники разделились на 2 племени — «Племя огня» и «Племя воды». К середине проекта появилось единое племя — «Терра инкогнита». За каждым участником закрепили ту или иную роль— один стал кулинаром, а другой — рыболовом. В числе участников Эвелина Бледанс, Виктория Лопырева, Никита Джигурда и другие. В 1-м выпуске был показан эпизод, где Никита Джигурда и Виктор Ерофеев выразили возмущение суровыми порядками на острове и ушли из шоу.

6.6
6.3 IMDb
Выпуск 65 (Племя Огня и Племя Воды, Терра Инкогнито)
Season 6 Episode 1
16 November 2008
Выпуск 66
Season 6 Episode 2
23 November 2008
Выпуск 67
Season 6 Episode 3
30 November 2008
Выпуск 68
Season 6 Episode 4
7 December 2008
Выпуск 69
Season 6 Episode 5
14 December 2008
Выпуск 70
Season 6 Episode 6
21 December 2008
Выпуск 71
Season 6 Episode 7
28 December 2008
Выпуск 72
Season 6 Episode 8
18 January 2009
Выпуск 73
Season 6 Episode 9
25 January 2009
Выпуск 74
Season 6 Episode 10
1 February 2009
Выпуск 75
Season 6 Episode 11
8 February 2009
Выпуск 76
Season 6 Episode 12
15 February 2009
Выпуск 77
Season 6 Episode 13
22 February 2009
Выпуск 78
Season 6 Episode 14
1 March 2009
