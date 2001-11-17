В 1 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек высадили на необитаемый остров в архипелаге Бокас-дель-Торо на границе Панамы и Коста-Рики. Участников разделили на два противоборствующих лагеря. Команды назвали «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»). В числе участников были Сергей Терещенко, Борис Иванов, Иван Любименко, Сергей Сакин, Сергей Одинцов, Инна Гомес и другие. Ведущим стал ныне покойный Сергей Бодров – младший. В рамках проекта участники постоянно спорили друг с другом, интриговали и сражались за лидерство в племени. Драматичности проекту придавали и романтические истории, которые разыгрались в обоих племенах.