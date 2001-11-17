Menu
Posledniy geroy (2001), season 1

Последний герой 16+
Title Остаться в живых
Season premiere 17 November 2001
Production year 2001
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
В 1 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек высадили на необитаемый остров в архипелаге Бокас-дель-Торо на границе Панамы и Коста-Рики. Участников разделили на два противоборствующих лагеря. Команды назвали «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»). В числе участников были Сергей Терещенко, Борис Иванов, Иван Любименко, Сергей Сакин, Сергей Одинцов, Инна Гомес и другие. Ведущим стал ныне покойный Сергей Бодров – младший. В рамках проекта участники постоянно спорили друг с другом, интриговали и сражались за лидерство в племени. Драматичности проекту придавали и романтические истории, которые разыгрались в обоих племенах.

6.6
6.3 IMDb
Выпуск 01. Черепахи и ящерицы
Season 1 Episode 1
17 November 2001
Выпуск 02. Вожди и изгои
Season 1 Episode 2
24 November 2001
Выпуск 03. Любовь в тропиках
Season 1 Episode 3
1 December 2001
Выпуск 04. Заговор
Season 1 Episode 4
8 December 2001
Выпуск 05. Анархия и диктатура
Season 1 Episode 5
15 December 2001
Выпуск 06. Новые вожди
Season 1 Episode 6
22 December 2001
Выпуск 07. Акулы
Season 1 Episode 7
29 December 2001
Выпуск 08. Аукцион
Season 1 Episode 8
5 January 2002
Выпуск 09. Романтики и прагматики
Season 1 Episode 9
12 January 2002
Выпуск 10. Жертвоприношение
Season 1 Episode 10
19 January 2002
Выпуск 11. Штормовое предупреждение
Season 1 Episode 11
26 January 2002
Выпуск 12. Ураган
Season 1 Episode 12
2 February 2002
Выпуск 13. Остаться в живых
Season 1 Episode 13
9 February 2002
