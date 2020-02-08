В 8 сезоне шоу «Последний герой» проект продолжила актриса Яна Троянова. Местом проведения снова стал филиппинский остров Палаван. 17 человек разделились на два племени: «Зрители» и «Звезды». Команду поклонников сформировали по результатам кастинга из более чем 4 тысяч претендентов, которые были собраны со всей страны. В числе участников – Игорь Жук, Элина Пашковская, Птаха (Давид Нуриев), Надежда Ангарская, Елена Проклова и другие. Основной приз, в первый раз за все сезоны, являлся не денежной суммой. Победителю досталась квартира в столице. В финал вышли Димитрий Павлюк, Птаха, Игорь Жук и Надежда Ангарская.