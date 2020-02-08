Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Posledniy geroy (2001), season 8

Posledniy geroy season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Posledniy geroy Seasons Season 8

Последний герой 16+
Title Зрители против звезд
Season premiere 8 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Последний герой» проект продолжила актриса Яна Троянова. Местом проведения снова стал филиппинский остров Палаван. 17 человек разделились на два племени: «Зрители» и «Звезды». Команду поклонников сформировали по результатам кастинга из более чем 4 тысяч претендентов, которые были собраны со всей страны. В числе участников – Игорь Жук, Элина Пашковская, Птаха (Давид Нуриев), Надежда Ангарская, Елена Проклова и другие. Основной приз, в первый раз за все сезоны, являлся не денежной суммой. Победителю досталась квартира в столице. В финал вышли Димитрий Павлюк, Птаха, Игорь Жук и Надежда Ангарская. 

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
Posledniy geroy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Выпуск 92
Season 8 Episode 1
8 February 2020
Выпуск 93
Season 8 Episode 2
15 February 2020
Выпуск 94
Season 8 Episode 3
22 February 2020
Выпуск 95
Season 8 Episode 4
29 February 2020
Выпуск 96
Season 8 Episode 5
7 March 2020
Выпуск 97
Season 8 Episode 6
14 March 2020
Выпуск 98
Season 8 Episode 7
21 March 2020
Выпуск 99
Season 8 Episode 8
28 March 2020
Выпуск 100
Season 8 Episode 9
4 April 2020
Выпуск 101
Season 8 Episode 10
11 April 2020
Выпуск 102
Season 8 Episode 11
18 April 2020
Выпуск 103
Season 8 Episode 12
25 April 2020
Выпуск 104
Season 8 Episode 13
2 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more