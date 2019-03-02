Menu
Posledniy geroy (2001), season 7

Posledniy geroy season 7 poster
Последний герой 16+
Title Остаться людьми (Актеры против Экстрасенсов)
Season premiere 2 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Последний герой» через десять лет после завершения предыдущего сезона на канале «ТВ-3» прошла премьера нового шоу, который вышел под слоганом «Остаться людьми». Местом проведения стал филиппинский остров Палаван. На посту ведущей Ксению Собчак сменила актриса Яна Троянова, которая много лет была поклонницей проекта. 16 участников, состоящие наполовину из мужчин и женщин, разделились на два племени: «Актеров» и «Экстрасенсов». В шоу приняли участие Ирина Безрукова, Анфиса Черных, Пахом, Татьяна Ларина и другие. Главный приз, в отличие от других сезонов, составил 2 миллиона рублей. 

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
Выпуск 79 (Актёры и Экстрасенсы)
Season 7 Episode 1
2 March 2019
Выпуск 80
Season 7 Episode 2
9 March 2019
Выпуск 81
Season 7 Episode 3
16 March 2019
Выпуск 82
Season 7 Episode 4
23 March 2019
Выпуск 83
Season 7 Episode 5
30 March 2019
Выпуск 84
Season 7 Episode 6
6 April 2019
Выпуск 85
Season 7 Episode 7
13 April 2019
Выпуск 86
Season 7 Episode 8
20 April 2019
Выпуск 87
Season 7 Episode 9
27 April 2019
Выпуск 88
Season 7 Episode 10
4 May 2019
Выпуск 89
Season 7 Episode 11
11 May 2019
Выпуск 90
Season 7 Episode 12
18 May 2019
Выпуск 91
Season 7 Episode 13
25 May 2019
