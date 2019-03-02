В 7 сезоне шоу «Последний герой» через десять лет после завершения предыдущего сезона на канале «ТВ-3» прошла премьера нового шоу, который вышел под слоганом «Остаться людьми». Местом проведения стал филиппинский остров Палаван. На посту ведущей Ксению Собчак сменила актриса Яна Троянова, которая много лет была поклонницей проекта. 16 участников, состоящие наполовину из мужчин и женщин, разделились на два племени: «Актеров» и «Экстрасенсов». В шоу приняли участие Ирина Безрукова, Анфиса Черных, Пахом, Татьяна Ларина и другие. Главный приз, в отличие от других сезонов, составил 2 миллиона рублей.