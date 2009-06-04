Menu
Seasons
Royal Pains All seasons
Royal Pains
16+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
7.5
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Write review
All seasons of "Royal Pains"
Season 1
12 episodes
4 June 2009 - 27 August 2009
Season 2
18 episodes
3 June 2010 - 24 February 2011
Season 3
16 episodes
29 June 2011 - 22 February 2012
Season 4
16 episodes
6 June 2012 - 16 December 2012
Season 5
13 episodes
12 June 2013 - 11 September 2013
Season 6
13 episodes
10 June 2014 - 2 September 2014
Season 7
8 episodes
2 June 2015 - 21 July 2015
Season 8
8 episodes
18 May 2016 - 6 July 2016
