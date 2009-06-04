Menu
Royal Pains 16+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 43 minutes
7.5
7.2 IMDb
All seasons of "Royal Pains"
Royal Pains - Season 1 Season 1
12 episodes 4 June 2009 - 27 August 2009
 
Royal Pains - Season 2 Season 2
18 episodes 3 June 2010 - 24 February 2011
 
Royal Pains - Season 3 Season 3
16 episodes 29 June 2011 - 22 February 2012
 
Royal Pains - Season 4 Season 4
16 episodes 6 June 2012 - 16 December 2012
 
Royal Pains - Season 5 Season 5
13 episodes 12 June 2013 - 11 September 2013
 
Royal Pains - Season 6 Season 6
13 episodes 10 June 2014 - 2 September 2014
 
Royal Pains - Season 7 Season 7
8 episodes 2 June 2015 - 21 July 2015
 
Royal Pains - Season 8 Season 8
8 episodes 18 May 2016 - 6 July 2016
 
