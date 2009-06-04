Menu
Royal Pains 2009 - 2016 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
Royal Pains
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
4 June 2009
Production year
2009
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
7.3
Rate
20
votes
7.2
IMDb
"Royal Pains" season 1 list of episodes.
Pilot
Season 1
Episode 1
4 June 2009
There Will Be Food
Season 1
Episode 2
11 June 2009
Strategic Planning
Season 1
Episode 3
18 June 2009
TB or Not TB
Season 1
Episode 4
25 June 2009
No Man Is an Island
Season 1
Episode 5
9 July 2009
If I Were a Sick Man
Season 1
Episode 6
16 July 2009
Crazy Love
Season 1
Episode 7
23 July 2009
The Honeymoon's Over
Season 1
Episode 8
30 July 2009
It's Like Jamais Vu All Over Again
Season 1
Episode 9
6 August 2009
Am I Blue?
Season 1
Episode 10
13 August 2009
Nobody's Perfect
Season 1
Episode 11
20 August 2009
Wonderland
Season 1
Episode 12
27 August 2009
