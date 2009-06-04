Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Royal Pains 2009 - 2016 season 1

Royal Pains season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Royal Pains Seasons Season 1
Royal Pains 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes

Series rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"Royal Pains" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Pilot
Season 1 Episode 1
4 June 2009
There Will Be Food
Season 1 Episode 2
11 June 2009
Strategic Planning
Season 1 Episode 3
18 June 2009
TB or Not TB
Season 1 Episode 4
25 June 2009
No Man Is an Island
Season 1 Episode 5
9 July 2009
If I Were a Sick Man
Season 1 Episode 6
16 July 2009
Crazy Love
Season 1 Episode 7
23 July 2009
The Honeymoon's Over
Season 1 Episode 8
30 July 2009
It's Like Jamais Vu All Over Again
Season 1 Episode 9
6 August 2009
Am I Blue?
Season 1 Episode 10
13 August 2009
Nobody's Perfect
Season 1 Episode 11
20 August 2009
Wonderland
Season 1 Episode 12
27 August 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more