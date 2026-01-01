|Title
|Artist
|Time
|1
|Fraggle Rock Theme
|Fraggle Rock
|1:03
|2
|Party in Fraggle Rock
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:40
|3
|Hip, Hip, Hooray
|Fraggle Rock
|0:58
|4
|Only Way Home
|Fraggle Rock
|1:20
|5
|Floop, Bloop, And Whoop
|Fraggle Rock / Sam Ramirez, John Tartaglia
|0:44
|6
|Shine On Us Now (Moon Come Soon)
|Fraggle Rock, Patti LaBelle
|1:43
|7
|Every Voice
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:54
|8
|Doozer Marching Song
|Fraggle Rock
|1:20
|9
|Merggle Moon Migration
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:30
|10
|Share and You’re Not Alone
|Fraggle Rock
|1:22
|11
|Chase the Wind
|Fraggle Rock, Cynthia Erivo
|1:39
|12
|Go With the Flow
|Fraggle Rock, Daveed Diggs
|2:04
|13
|Glow Away
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:27
|14
|That’s Not What I Want
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:16
|15
|Legend of Icy Joe
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:29
|16
|New Day’s Day
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:40
|17
|Dream a Dream and See
|Fraggle Rock, Эд Хелмс
|1:50
|18
|Craggle Lagoon
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:24
|19
|Doozer Stick Jingle
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|0:19
|20
|Same Light
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:29
|21
|Ball of Fire
|Fraggle Rock, Kenan Thompson
|1:54
|22
|Once Upon a Time (I Knew My Name)
|Fraggle Rock
|1:54
|23
|No Two Paths
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|1:21
|24
|Put It All Together
|Fraggle Rock / Douglas Lyons, Ethan D. Pakchar, Sam Ramirez
|1:55
|25
|There’s a Lot I Want to Know
|Fraggle Rock, Эд Хелмс
|1:31
|26
|Follow Me
|Fraggle Rock
|1:43
|27
|One Heart
|Fraggle Rock / Sam Ramirez
|2:44
|28
|Fraggle Rock Rock
|Foo Fighters
|3:16