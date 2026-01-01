Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Fraggle Rock Soundtrack

Soundtrack from "Fraggle Rock"

Music from "Fraggle Rock" All info
Fraggle Rock: Back To the Rock (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Fraggle Rock: Back To the Rock (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 28 tracks. Fraggle Rock, Fraggle Rock, Patti LaBelle, Fraggle Rock, Cynthia Erivo, Fraggle Rock, Daveed Diggs, Fraggle Rock, Эд Хелмс, Fraggle Rock, Kenan Thompson, Foo Fighters
Listen
Title Artist Time
1 Fraggle Rock Theme Fraggle Rock 1:03
2 Party in Fraggle Rock Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:40
3 Hip, Hip, Hooray Fraggle Rock 0:58
4 Only Way Home Fraggle Rock 1:20
5 Floop, Bloop, And Whoop Fraggle Rock / Sam Ramirez, John Tartaglia 0:44
6 Shine On Us Now (Moon Come Soon) Fraggle Rock, Patti LaBelle 1:43
7 Every Voice Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:54
8 Doozer Marching Song Fraggle Rock 1:20
9 Merggle Moon Migration Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:30
10 Share and You’re Not Alone Fraggle Rock 1:22
11 Chase the Wind Fraggle Rock, Cynthia Erivo 1:39
12 Go With the Flow Fraggle Rock, Daveed Diggs 2:04
13 Glow Away Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:27
14 That’s Not What I Want Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:16
15 Legend of Icy Joe Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:29
16 New Day’s Day Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:40
17 Dream a Dream and See Fraggle Rock, Эд Хелмс 1:50
18 Craggle Lagoon Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:24
19 Doozer Stick Jingle Fraggle Rock / Sam Ramirez 0:19
20 Same Light Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:29
21 Ball of Fire Fraggle Rock, Kenan Thompson 1:54
22 Once Upon a Time (I Knew My Name) Fraggle Rock 1:54
23 No Two Paths Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:21
24 Put It All Together Fraggle Rock / Douglas Lyons, Ethan D. Pakchar, Sam Ramirez 1:55
25 There’s a Lot I Want to Know Fraggle Rock, Эд Хелмс 1:31
26 Follow Me Fraggle Rock 1:43
27 One Heart Fraggle Rock / Sam Ramirez 2:44
28 Fraggle Rock Rock Foo Fighters 3:16
Listen to songs from "Fraggle Rock" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Fraggle Rock" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more