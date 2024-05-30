Cast
Yevgeny Petrosyan
Georgiy Savelevich
Yevgeny Petrosyan
Georgiy Savelevich
Cast and Crew
Composer
Edgar Akobyan, Artashes Andreasyan, Manuk Kazaryan
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2024
Online premiere
25 July 2024
World premiere
30 May 2024
Release date
|30 May 2024
|Russia
| НМГ Кинопрокат
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|30 May 2024
|Kazakhstan
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|6+
|30 May 2024
|Kyrgyzstan
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|6 June 2024
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$3,381,430
Production
K.B.A.
Also known as
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve, Манюня. Приключения в Москве, Манюня. Путешествие в Москву