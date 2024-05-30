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Poster of Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
6.3
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve - Trailer
Kinoafisha Films Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
6.3

Manyunya. Priklyucheniya v Moskve

, 2024
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
6.3
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve - Trailer
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve  Trailer

Cast

Yevgeny Petrosyan
Georgiy Savelevich
Karine Mnatsakanyan
Julietta Stepanyan
Julietta Stepanyan
Ba
Karina Kagramanyan
Karina Kagramanyan
Narine
Yevgeny Petrosyan
Georgiy Savelevich
Yanina Studilina
Yanina Studilina
Provodnitsa
Zhenya Malakhova
Zhenya Malakhova
Militsioner 1
Nonna Grishaeva
Nonna Grishaeva
Ba
Dmitriy Vlaskin
Dmitriy Vlaskin
Militsioner
Darya Kalmykova
Darya Kalmykova
Prodavshchitsa
Ivan Kokorin
Ivan Kokorin
Alkash
Anton Eldarov
Anton Eldarov
Administrator
Director Denis Gulyar
Writer Narine Abgaryan, Nara Akobyan, Gayk Asatryan
Composer Edgar Akobyan, Artashes Andreasyan, Manuk Kazaryan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2024
Online premiere 25 July 2024
World premiere 30 May 2024
Release date
30 May 2024 Russia НМГ Кинопрокат
30 May 2024 Kazakhstan 6+
30 May 2024 Kyrgyzstan
6 June 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $3,381,430
Production K.B.A.
Also known as
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve, Манюня. Приключения в Москве, Манюня. Путешествие в Москву

Film rating

6.3
Rate 46 votes
5.4 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2975 In the Comedy genre  795 In films of Russia  426 In films of 2024  170

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Manyunya. Priklyucheniya v Moskve - Trailer
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve Trailer
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