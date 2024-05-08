Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Poster of The Strangers: Chapter 1
Рейтинги
5.8 IMDb Rating: 4.7
Rate
13 posters
Kinoafisha Films The Strangers: Chapter 1

The Strangers: Chapter 1

The Strangers: Chapter 1 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After their car breaks down, a couple driving cross-country to begin a new life in the Pacific Northwest is forced to spend the night in a secluded rental, where they are terrorized from dusk till dawn by three masked strangers.
The Strangers: Chapter 1 - trailer
The Strangers: Chapter 1  trailer
Country Romania / USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 1 August 2024
World premiere 8 May 2024
Release date
30 May 2024 Russia Global Film
16 May 2024 Argentina
16 May 2024 Australia M
30 May 2024 Azerbaijan 18+
23 May 2024 Belarus
15 May 2024 Belgium 16
30 May 2024 Brazil 16
17 May 2024 Bulgaria
17 May 2024 Canada
16 May 2024 Croatia 15
23 May 2024 Czechia
30 May 2024 Dominican Republic
17 May 2024 Ecuador
31 May 2024 Estonia
15 May 2024 France 12
17 May 2024 Great Britain 15
16 May 2024 Greece
16 May 2024 Hungary
29 May 2024 Iceland 16 year age limit
7 June 2024 Indonesia 17+
17 May 2024 Ireland 15A
16 May 2024 Israel 16
28 November 2024 Italy 14+
30 May 2024 Kazakhstan 18+
30 May 2024 Kyrgyzstan 16+
16 May 2024 Laos
31 May 2024 Latvia
21 June 2024 Lithuania
17 May 2024 Malaysia
23 May 2024 Mexico
30 May 2024 Moldova N 16
30 May 2024 Montenegro o.A.
16 May 2024 Netherlands 16
16 May 2024 Portugal M/16
17 May 2024 Romania
16 May 2024 Serbia o.A.
16 May 2024 Slovakia 15
28 August 2024 South Korea 15
12 July 2024 Spain 18
16 May 2024 Thailand 18
17 May 2024 Turkey 16+
16 May 2024 UAE TBC
17 May 2024 USA R
11 July 2024 Ukraine
30 May 2024 Uzbekistan 18+
Budget $8,500,000
Worldwide Gross $48,166,448
Production Lionsgate, Fifth Element Productions, Slovenian Film Fund
Also known as
The Strangers: Chapter 1, Los extraños: Capítulo 1, Los Extraños: Capitulo 1, Os Estranhos: Capítulo 1, Незнакомцы: Начало, Cizinci: Kapitola 1, Ha'Zarim: Khelek 1, Hívatlanok: Első fejezet, Les Inconnus: Chapitre 1, Les Intrus, Necunoscuții: Capitolul 1, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 1, Qəriblər: Başlanğıc, Stranci: prvo poglavlje, Strangers, Strangers. Capítulo 1, The Strangers 3, The Strangers: Capitolo 1, Võõrad: 1. peatükk, Ziyaretçiler: Bölüm 1, Κλείδωσες; Οι άγνωστοι, Безликите: Глава първа, Незнайомці: Частина перша, Туѓинци: Прво поглавје, 嗜殺路人甲
Director
Renny Harlin
Renny Harlin
Cast
Gabriel Basso
Gabriel Basso
Madelaine Petsch
Madelaine Petsch
Richard Brake
Richard Brake
Ema Horvath
Ema Horvath
George Young
Cast and Crew
Similar films for The Strangers: Chapter 1
Strangers: Prey at Night 5.3
Strangers: Prey at Night (2018)
The Purge 6.4
The Purge (2013)
You're Next 6.8
You're Next (2013)
Straw Dogs 6.7
Straw Dogs (2011)
The Last House on the Left 7.0
The Last House on the Left (2009)
Eden Lake 6.4
Eden Lake (2008)
The Strangers 6.4
The Strangers (2007)
Funny Games U.S. 6.7
Funny Games U.S. (2007)
Vacancy 6.6
Vacancy (2007)
Funny Games 7.2
Funny Games (1997)

Film rating

5.8
Rate 26 votes
4.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3358
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Director Renny Harlin shot all three instalments of the trilogy concurrently. His lead actor would film scenes for the first instalment in the morning and scenes for the second in the afternoon, travelling to numerous locations to shoot several times a day.

Film Trailers All trailers
The Strangers: Chapter 1 - trailer
The Strangers: Chapter 1 Trailer
The Strangers: Chapter 1 - trailer in russian
The Strangers: Chapter 1 Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more