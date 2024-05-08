Film Reviews
|30 May 2024
|Russia
|Global Film
|16 May 2024
|Argentina
|16 May 2024
|Australia
|M
|30 May 2024
|Azerbaijan
|18+
|23 May 2024
|Belarus
|15 May 2024
|Belgium
|16
|30 May 2024
|Brazil
|16
|17 May 2024
|Bulgaria
|17 May 2024
|Canada
|16 May 2024
|Croatia
|15
|23 May 2024
|Czechia
|30 May 2024
|Dominican Republic
|17 May 2024
|Ecuador
|31 May 2024
|Estonia
|15 May 2024
|France
|12
|17 May 2024
|Great Britain
|15
|16 May 2024
|Greece
|16 May 2024
|Hungary
|29 May 2024
|Iceland
|16 year age limit
|7 June 2024
|Indonesia
|17+
|17 May 2024
|Ireland
|15A
|16 May 2024
|Israel
|16
|28 November 2024
|Italy
|14+
|30 May 2024
|Kazakhstan
|18+
|30 May 2024
|Kyrgyzstan
|16+
|16 May 2024
|Laos
|31 May 2024
|Latvia
|21 June 2024
|Lithuania
|17 May 2024
|Malaysia
|23 May 2024
|Mexico
|30 May 2024
|Moldova
|N 16
|30 May 2024
|Montenegro
|o.A.
|16 May 2024
|Netherlands
|16
|16 May 2024
|Portugal
|M/16
|17 May 2024
|Romania
|16 May 2024
|Serbia
|o.A.
|16 May 2024
|Slovakia
|15
|28 August 2024
|South Korea
|15
|12 July 2024
|Spain
|18
|16 May 2024
|Thailand
|18
|17 May 2024
|Turkey
|16+
|16 May 2024
|UAE
|TBC
|17 May 2024
|USA
|R
|11 July 2024
|Ukraine
|30 May 2024
|Uzbekistan
|18+
Director Renny Harlin shot all three instalments of the trilogy concurrently. His lead actor would film scenes for the first instalment in the morning and scenes for the second in the afternoon, travelling to numerous locations to shoot several times a day.