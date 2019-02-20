Na nozhah (2016), season 4

Season premiere 20 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Na nozhah" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «На ножах» вместе со своей командой шеф Ивлев Константин отправится на поиски заведений, которые приносят владельцам сплошные неприятности. Из-за неправильного управления, невкусной еды и халатного отношения к рабочим процессам часто даже перспективные рестораны теряют свои позиции, приводя к серьезным убыткам. Знаменитый повар побывает в Боровске, Курске, Ульяновске, Перми и других городах необъятной родины. Его и зрителей ждут неприкрытые откровения о работе российского общепита, но мастер терпелив и постарается помочь заведениям обрести второе дыхание.

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Санкт-Петербург. Sorry Daddy
Season 4 Episode 1
20 February 2019
Нижний Новгород. Best Burger
Season 4 Episode 2
27 February 2019
Санкт-Петербург. Brucke
Season 4 Episode 3
6 March 2019
Москва. Багратионофф
Season 4 Episode 4
13 March 2019
Москва. Валисоти
Season 4 Episode 5
20 March 2019
Боровск. Изба
Season 4 Episode 6
27 March 2019
Боровск. Микадо
Season 4 Episode 7
3 April 2019
Пермь. Синяя борода
Season 4 Episode 8
10 April 2019
Пермь. В гости
Season 4 Episode 9
17 April 2019
Казань. Наше место
Season 4 Episode 10
15 May 2019
Казань. Barduck
Season 4 Episode 11
22 May 2019
Тамбов. Помидор
Season 4 Episode 12
29 May 2019
Тамбов. Лес
Season 4 Episode 13
26 June 2019
Ростов Великий. Покровские ворота
Season 4 Episode 14
7 August 2019
Ростов Великий. Иван Царевич
Season 4 Episode 15
14 August 2019
Саранск. Прокофий
Season 4 Episode 16
11 December 2019
Курск. Cherdak
Season 4 Episode 17
19 December 2019
Ульяновск. Deku
Season 4 Episode 18
26 December 2019
Зеленоград. Креветка
Season 4 Episode 19
22 January 2020
Курск. Эли`S
Season 4 Episode 20
29 January 2020
