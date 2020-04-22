Na nozhah (2016), season 6

Na nozhah 16+
Title Сезон 6
Season premiere 22 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 26
Runtime 20 hours 48 minutes
"Na nozhah" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «На ножах» снова покажет рестораны, которые мало кто посещает в то время, как долги их собственников только увеличиваются. Известный повар Ивлев отправится в путешествие не только по столичным городам, но и по областным центрам и небольшим населенным пунктам. Убыточные рестораны совершенно не похожи друг на друга, если это касается меню и интерьера. Но во многом у них есть и досадные сходства: халатное отношение к гостям, плохо обученный персонал, невкусная пища. Шеф, имеющий огромный опыт в ресторанном бизнесе, постарается исправить недочеты, чтобы привлечь в заведения клиентов.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

Нижний Новгород. Мартинс
Season 6 Episode 1
22 April 2020
Нижний Новгород. Рыжая Сара
Season 6 Episode 2
29 April 2020
Краснодар. Festival
Season 6 Episode 3
13 May 2020
Краснодар. Mark
Season 6 Episode 4
20 May 2020
Санкт-Петербург. Триzет
Season 6 Episode 5
27 May 2020
Санкт-Петербург. Проспект
Season 6 Episode 6
3 June 2020
Адлер. Bierman
Season 6 Episode 7
27 January 2021
Сочи. Осетинские пироги
Season 6 Episode 8
3 February 2021
Ростов-на-Дону. Страна Чудес
Season 6 Episode 9
10 February 2021
Москва. Жако
Season 6 Episode 10
17 February 2021
Звенигород. У Камина
Season 6 Episode 11
24 February 2021
Мытищи. Караоке Б2
Season 6 Episode 12
3 March 2021
Кашин. Золотое кольцо
Season 6 Episode 13
10 March 2021
Калязин. Усадьба
Season 6 Episode 14
17 March 2021
Санкт-Петербург. Капитан
Season 6 Episode 15
24 March 2021
Санкт-Петербург. Papa Jonny
Season 6 Episode 16
31 March 2021
Москва. Славянский
Season 6 Episode 17
7 April 2021
Москва. Гнездо
Season 6 Episode 18
14 April 2021
Сочи. Ганс
Season 6 Episode 19
21 April 2021
Сочи. Искра
Season 6 Episode 20
22 April 2021
Краснодар. Детский клуб
Season 6 Episode 21
28 April 2021
Краснодар. Bazar
Season 6 Episode 22
12 May 2021
Подольск. Синяя птица
Season 6 Episode 23
19 May 2021
Тольятти. Белый попугай
Season 6 Episode 24
26 May 2021
Тольятти. Супер Рон
Season 6 Episode 25
2 June 2021
Ростов-на-Дону. Креветка
Season 6 Episode 26
9 June 2021
