В 6-м сезоне шоу «На ножах» снова покажет рестораны, которые мало кто посещает в то время, как долги их собственников только увеличиваются. Известный повар Ивлев отправится в путешествие не только по столичным городам, но и по областным центрам и небольшим населенным пунктам. Убыточные рестораны совершенно не похожи друг на друга, если это касается меню и интерьера. Но во многом у них есть и досадные сходства: халатное отношение к гостям, плохо обученный персонал, невкусная пища. Шеф, имеющий огромный опыт в ресторанном бизнесе, постарается исправить недочеты, чтобы привлечь в заведения клиентов.