В 10 сезоне шоу «На ножах» Константина Ивлева заменит повар из Тюмени Галина Кайданович. Она отправится в Нижний Новгород, чтобы за три дня помочь ресторану выйти из кризиса, наладить работу команды и спасти заведение от закрытия. Галине предстоит не только пересмотреть меню и технологии, но и справиться с сопротивлением персонала, привыкшего работать по-старому. Сможет ли новый наставник за столь короткий срок изменить ситуацию и вернуть ресторану прибыль и любовь гостей? Зрителей ждёт напряжённая борьба за выживание бизнеса и профессиональная перезагрузка от опытного тюменского шефа.