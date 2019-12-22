Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Na nozhah (2016), season 5

Na nozhah season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Na nozhah Seasons Season 5
Na nozhah 16+
Title Сезон 5
Season premiere 22 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 48 minutes
"Na nozhah" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «На ножах» отечественным ресторанам вновь придется несладко, ведь с критикой на них обрушится сам Константин Ивлев. Он побывает в нескольких заведениях, которые остро нуждаются в профессиональной помощи. Несмотря на сопротивление управляющих и персонала, шеф будет стараться исправить допущенные ошибки, которые привели к тому, что гости обходят заведение стороной. По приглашению владельцев Ивлев посетит разные города страны: Астрахань и Тулу, Ростов-на-Дону и Саранск. Там ему откроется широкий простор для творчества и не один убыточный ресторан, который предстоит открыть с нуля.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Ростов-на-Дону. Corfu
Season 5 Episode 1
22 December 2019
Саранск. Super Good
Season 5 Episode 2
5 February 2020
Ульяновск. Бульба
Season 5 Episode 3
19 February 2020
Ростов-на-Дону. Аладдин
Season 5 Episode 4
26 February 2020
Зеленоград. Батчер`с
Season 5 Episode 5
4 March 2020
Астрахань. Дворик
Season 5 Episode 6
11 March 2020
Астрахань. Очень вкусно
Season 5 Episode 7
18 March 2020
Тула. Маяк
Season 5 Episode 8
25 March 2020
Тула. Brutal
Season 5 Episode 9
1 April 2020
Королев. Садко
Season 5 Episode 10
8 April 2020
Красноармейск. Геоцент
Season 5 Episode 11
15 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more