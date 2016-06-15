Na nozhah (2016), season 1

Na nozhah season 1 poster
Na nozhah 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Na nozhah" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «На ножах» знаменитый шеф нанесет визит в 20 ресторанов, которые находятся на грани краха. Когда-то там не было отбоя от клиентов, а за столики приходилось сражаться, но некачественное управление испортило все. Ивлев постарается обнаружить проблемы и исправить их. Одним из заведений будет «Старый Стокер» – культовый петербургский клуб, который славился своей мистической атмосферой и мощными готическими концертами. Несмотря на внешние атрибуты, посетители очень скоро перестали приходить туда из-за плохого обслуживания и невкусной еды. Владельцы в отчаянии, но их ждет сюрприз от шефа.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Самара. Ярга
Season 1 Episode 1
15 June 2016
Казань. Bolaq
Season 1 Episode 2
22 June 2016
Москва. Баклажан
Season 1 Episode 3
29 June 2016
Санкт-Петербург. Пивной этикет
Season 1 Episode 4
6 July 2016
Казань. Куйлюк
Season 1 Episode 5
13 July 2016
Санкт-Петербург. Route 148
Season 1 Episode 6
20 July 2016
Ростов-на-Дону. У Бориса
Season 1 Episode 7
27 July 2016
Санкт-Петербург. Старый Стокер
Season 1 Episode 8
3 August 2016
Москва. Кафе One
Season 1 Episode 9
10 August 2016
Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса
Season 1 Episode 10
17 August 2016
Санкт-Петербург. Мьод
Season 1 Episode 11
24 August 2016
Москва. Астерия
Season 1 Episode 12
31 August 2016
Химки. Репин
Season 1 Episode 13
7 September 2016
Ярославль. Шафран
Season 1 Episode 14
14 September 2016
Ярославль. Хлебсоль
Season 1 Episode 15
21 September 2016
Волгоград. Shabash
Season 1 Episode 16
28 September 2016
Волгоград. Freddys
Season 1 Episode 17
5 October 2016
Пушкино. Авеню
Season 1 Episode 18
12 October 2016
Москва. Берлога
Season 1 Episode 19
19 October 2016
Королев. Вельвет
Season 1 Episode 20
26 October 2016
