Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Na nozhah (2016), season 7

Na nozhah season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Na nozhah Seasons Season 7
Na nozhah 16+
Title Сезон 7
Season premiere 16 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 23
Runtime 18 hours 24 minutes
"Na nozhah" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «На ножах» снова откликнется на мольбы о помощи владельцев ресторанов. Их проекты постигла незавидная участь, ведь они давно не в почете у гостей. Константин Ивлев проведет тщательную работу, чтобы узнать, чем заведения не угодили публике. Это может быть как некачественная пища, так и наплевательское отношение официантов. Но исправлять ошибки никогда не поздно, особенно при поддержке строгого, но терпеливого мастера. Он полностью проработает несовершенства и изменит рестораны в лучшую сторону, создав им неповторимый стиль и атмосферу. Главное, чтобы этого хотели и собственники бизнеса.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Екатеринбург. У Вани
Season 7 Episode 1
16 June 2021
Лыткарино. Medea
Season 7 Episode 2
23 June 2021
Оренбург. Опера
Season 7 Episode 3
12 January 2022
Оренбург. Мангал 56
Season 7 Episode 4
19 January 2022
Санкт-Петербург. ФилоСовия
Season 7 Episode 5
26 January 2022
Оренбург. Basement
Season 7 Episode 6
2 February 2022
Краснодар. China Mama
Season 7 Episode 7
9 February 2022
Вольск. Айвенго
Season 7 Episode 8
16 February 2022
Краснодар. Колесница
Season 7 Episode 9
23 February 2022
Сергиев Посад. Русская деревня
Season 7 Episode 10
2 March 2022
Горячий Ключ. Тип-Топ
Season 7 Episode 11
9 March 2022
Балаково. Карабас Баробас
Season 7 Episode 12
16 March 2022
Москва. Территория
Season 7 Episode 13
23 March 2022
Екатеринбург. Room Cafe
Season 7 Episode 14
30 March 2022
Краснодар. Пивной офис
Season 7 Episode 15
6 April 2022
Оренбург. Башня
Season 7 Episode 16
13 April 2022
Ставрополь. ГироБум
Season 7 Episode 17
20 April 2022
Михайловск. Big Russian Burger
Season 7 Episode 18
27 April 2022
Москва. Чили
Season 7 Episode 19
4 May 2022
Москва. Гирос
Season 7 Episode 20
11 May 2022
Москва. Аэроплан
Season 7 Episode 21
18 May 2022
Москва. Баклажан
Season 7 Episode 22
25 May 2022
Санкт-Петербург. Appetito
Season 7 Episode 23
1 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more