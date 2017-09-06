В 3-м сезоне шоу «На ножах» зрителей ждет очередная порция правды о работе отечественного общепита. Шеф Ивлев побывает во множестве заведений в разных городах, чтобы выявить недостатки, которые привели к убыточности проекта. Он даст ресторанам второй шанс и попробует преобразить не только меню, но и внутреннюю кухню. На этот раз повар отправится в «Террасу», которая находится в самом сердце Калининграда. Когда-то она была важной гастрономической локацией города, но невзрачное меню и конфликты сотрудников уничтожили подающий надежды ресторан. Ивлев разберется в происходящем и постарается реабилитировать заведение.