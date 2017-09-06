Na nozhah (2016), season 3

Season 3
Season premiere 6 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Na nozhah" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «На ножах» зрителей ждет очередная порция правды о работе отечественного общепита. Шеф Ивлев побывает во множестве заведений в разных городах, чтобы выявить недостатки, которые привели к убыточности проекта. Он даст ресторанам второй шанс и попробует преобразить не только меню, но и внутреннюю кухню. На этот раз повар отправится в «Террасу», которая находится в самом сердце Калининграда. Когда-то она была важной гастрономической локацией города, но невзрачное меню и конфликты сотрудников уничтожили подающий надежды ресторан. Ивлев разберется в происходящем и постарается реабилитировать заведение.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Санкт-Петербург. Два хвоста
Season 3 Episode 1
6 September 2017
Москва. Айва
Season 3 Episode 2
13 September 2017
Москва. Ритмика
Season 3 Episode 3
18 December 2017
Новороссийск. Karabas-Barabas
Season 3 Episode 4
19 December 2017
Новороссийск. Pub Club
Season 3 Episode 5
20 December 2017
Москва. Potato House
Season 3 Episode 6
21 December 2017
Подольск. Емеля
Season 3 Episode 7
31 January 2018
Анапа. Ё Бар
Season 3 Episode 8
31 January 2018
Анапа. Рай
Season 3 Episode 9
7 February 2018
Солнечногорск. Царский
Season 3 Episode 10
14 February 2018
Павловский Посад. Катана
Season 3 Episode 11
21 February 2018
Калининград. Rush
Season 3 Episode 12
28 February 2018
Калининград. Терраса
Season 3 Episode 13
7 March 2018
Жуковский. Луна
Season 3 Episode 14
14 March 2018
Сочи. Причал
Season 3 Episode 15
21 March 2018
Сочи. Funduk
Season 3 Episode 16
28 March 2018
Солнечногорск. Маренгольц
Season 3 Episode 17
4 April 2018
Москва. Все свои
Season 3 Episode 18
11 April 2018
Санкт-Петербург. Prim-Grill
Season 3 Episode 19
18 April 2018
Санкт-Петербург. Миледи
Season 3 Episode 20
25 April 2018
