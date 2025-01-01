Menu
Jesse Armstrong Awards

Awards and nominations of Jesse Armstrong

Jesse Armstrong
Awards and nominations of Jesse Armstrong
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Situation Comedy
Winner
Winner
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Scripted Comedy
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Situation Comedy
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Situation Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Situation Comedy
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
Nominee
