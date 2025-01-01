Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jesse Armstrong
Awards
Awards and nominations of Jesse Armstrong
Jesse Armstrong
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Jesse Armstrong
Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Situation Comedy
Winner
Best Situation Comedy
Winner
BAFTA Awards 2024
Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2022
Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Scripted Comedy
Nominee
Best Scripted Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2011
Best Situation Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer
Nominee
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree