Kinoafisha Persons Loren Bouchard Awards

Awards and nominations of Loren Bouchard

Loren Bouchard
Awards and nominations of Loren Bouchard
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
