Chen Kaige
Awards
Awards and nominations of Chen Kaige
Chen Kaige
Awards and nominations of Chen Kaige
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Film Not in the English Language
Winner
Moscow International Film Festival 2006
Lifetime Achievement Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2003
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
