Éric Rohmer
Awards
Awards and nominations of Éric Rohmer
Éric Rohmer
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Éric Rohmer
Academy Awards, USA 1971
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2001
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1998
Best Screenplay
Winner
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1986
Golden Lion
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2007
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1982
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Competition
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1983
Best Director
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1967
Special Prize of the Jury
Winner
Best Feature Film Suitable for Young People
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
