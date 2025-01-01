Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Bille August
Awards
Awards and nominations of Bille August
Bille August
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Bille August
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Peace Film Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1985
C.I.F.E.J. Award
Winner
UNICEF Award
Winner
Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1985
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1983
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1979
Golden Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree