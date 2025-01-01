Menu
Awards and nominations of Bille August

Bille August
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1988 Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Winner
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1990 BAFTA Awards 1990
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Peace Film Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1985 Berlin International Film Festival 1985
C.I.F.E.J. Award
Winner
UNICEF Award
Winner
Berlin International Film Festival 1997 Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1985 Moscow International Film Festival 1985
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1983 Moscow International Film Festival 1983
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1979 Moscow International Film Festival 1979
Golden Prize
Nominee
