Bernardo Bertolucci
Awards
Awards and nominations of Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci
About
Filmography
Photos
Awards
Academy Awards, USA 1988
Best Achievement in Directing
Winner
Best Adapted Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 1974
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1972
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Honorary Golden Palm
Winner
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1991
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1974
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 2007
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1997
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1968
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1970
Journalists' Special Award
Winner
Interfilm Award - Recommendation
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
