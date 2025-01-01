Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Zhang Yimou
Awards
Awards and nominations of Zhang Yimou
Zhang Yimou
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Zhang Yimou
Cannes Film Festival 1994
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2005
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2018
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 1999
Golden Lion
Winner
UNICEF Award
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
UNICEF Award
Winner
Venice Film Festival 1991
Silver Lion
Winner
Competition
Winner
Elvira Notari Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 2001
World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 2003
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2000
Jury Grand Prix
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1988
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2011
Generation 14plus - Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree