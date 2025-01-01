Menu
Kinoafisha Persons Zhang Yimou Awards

Awards and nominations of Zhang Yimou

Zhang Yimou
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1995 Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990 Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 1993 BAFTA Awards 1993
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Golden Lion
Winner
UNICEF Award
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
UNICEF Award
Winner
Venice Film Festival 1991 Venice Film Festival 1991
Silver Lion
Winner
Competition
Winner
Elvira Notari Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 2001 Sundance Film Festival 2001
World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
Jury Grand Prix
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1988 Berlin International Film Festival 1988
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011
Generation 14plus - Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
