Claude Lelouch
Awards
Claude Lelouch
About
Filmography
Articles
Awards
Academy Awards, USA 1967
Best Original Screenplay
Winner
Best Original Screenplay
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1976
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1966
Palme d'Or
Winner
OCIC Award
Winner
Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1967
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1968
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 2024
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Winner
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Venice Film Festival 2002
UNESCO Award
Winner
UNESCO Award
Venice Film Festival 1996
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1990
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2010
Special Prize
Winner
Special Prize
Berlin International Film Festival 1968
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1964
Golden Berlin Bear
Nominee
