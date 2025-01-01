Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Judd Apatow
Awards
Awards and nominations of Judd Apatow
Judd Apatow
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Judd Apatow
Golden Globes, USA 2008
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
Razzie Awards 2023
Worst Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree