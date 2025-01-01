Menu
Kinoafisha Persons Judd Apatow Awards

Awards and nominations of Judd Apatow

Judd Apatow
Awards and nominations of Judd Apatow
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
Razzie Awards 2023 Razzie Awards 2023
Worst Director
Nominee
