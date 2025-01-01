Menu
Bette Midler
Awards
Awards and nominations of Bette Midler
Bette Midler
Awards and nominations of Bette Midler
Academy Awards, USA 1992
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Academy Awards, USA 1980
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1992
Best Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1980
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Winner
Best Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2001
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1987
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1981
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Winner
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1981
Best Actress
Nominee
Razzie Awards 2001
Worst Actress
Nominee
Razzie Awards 1991
Worst Actress
Nominee
