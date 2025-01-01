Menu
Milos Forman
Milos Forman
Awards
Awards and nominations of Milos Forman
Academy Awards, USA 1985
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1976
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1997
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1971
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1997
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1985
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1976
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1982
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1977
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1986
Best Film
Nominee
BAFTA Awards 1972
Best Direction
Nominee
Best Screenplay
Nominee
Best Screenplay
Nominee
Venice Film Festival 1965
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2000
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Winner
