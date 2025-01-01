Menu
James Corden Awards

Awards and nominations of James Corden

James Corden
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Variety Series
Winner
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Variety Series
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Nominee
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Short Form Variety Series
Winner
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Class Program
Winner
Outstanding Variety Special
Winner
Outstanding Special Class Program
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Interactive Program
Winner
Outstanding Variety Special
Winner
Outstanding Interactive Program
Winner
Outstanding Variety Special
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Comedy Performance
Winner
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Scripted Comedy
Nominee
 Best Scripted Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Male Performance in a Comedy Programme
Nominee
Razzie Awards 2020 Razzie Awards 2020
Worst Supporting Actor
Winner
