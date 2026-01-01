Menu
Kinoafisha Persons Lars von Trier Awards

Lars von Trier
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Best Artistic Contribution
Winner
Jury Prize
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best Song
Nominee
 Best Song
Nominee
Venice Film Festival 2003 Venice Film Festival 2003
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2000 Tallinn Black Nights Film Festival 2000
Audience Award
Winner
