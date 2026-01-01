Menu
Lars von Trier
Awards
Awards and nominations of Lars von Trier
Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1996
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Best Artistic Contribution
Winner
Jury Prize
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Venice Film Festival 2003
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2000
Audience Award
Winner
