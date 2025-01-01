Menu
Awards
Awards and nominations of Nikita Mihalkov
Cannes Film Festival 1994
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2007
Special Lion for the Overall Work
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1991
Golden Lion
Winner
OCIC Award
Winner
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Best Actor
Winner
Moscow International Film Festival 1983
Non-Competition
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1992
Full-Length Film
Nominee
