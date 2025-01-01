Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Takeshi Kitano
Awards
Awards and nominations of Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Takeshi Kitano
Cannes Film Festival 2023
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2006
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 2003
Best Director
Winner
Open Prize
Winner
Future Film Festival Digital Award
Winner
Best Film
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2008
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Toronto International Film Festival 2003
People's Choice Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree