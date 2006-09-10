ProductionA. Film, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
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