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Poster of The Ugly Duckling and Me
6.0
Kinoafisha Films The Ugly Duckling and Me
6.0

The Ugly Duckling and Me

, 2006
The Ugly Duckling and Me
France, Germany, Ireland, Great Britain, Denmark / Animation, Family / 18+
Poster of The Ugly Duckling and Me
6.0

Cast

Morgan C. Jones
Frank
Morgan C. Jones
Frank
Morgan C. Jones
Frank
Morgan C. Jones
Frank
Paul Tylak
Wesley
Paul Tylak
Wesley
Anna Nugent
Phyllis
Anna Nugent
Phyllis
Gary Hetzler
Stan
Gary Hetzler
Stan
Danna Davis
Chickens
Danna Davis
Chickens
Director Karsten Kiilerich, Michael Hegner
Writer Hans Christian Andersen, Michael Hegner, Mark Hodkinson, Karsten Kiilerich
Composer Jacob Groth
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Germany / Ireland / Great Britain / Denmark
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
Online premiere 10 September 2006
World premiere 10 September 2006
Release date
28 December 2006 Russia Люксор
28 December 2006 Belarus
1 May 2007 Denmark
14 February 2007 France
1 June 2007 Italy
28 December 2006 Kazakhstan
10 September 2006 USA
28 December 2006 Ukraine
Worldwide Gross $11,337,246
Production A. Film, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
The Ugly Duckling and Me!, El patito feo y yo, A rút kiskacsa és én, Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik, Das hässliche Entlein & ich, Den fula ankungen och jag, Den grimme ælling og mig, Den stygge andungen og jeg, Inetu pardipoeg ja mina, L'aneguet lleig i jo, Le vilain petit canard et moi, Nome in Codice - Brutto anatroccolo, O Patinho Feio e Eu, Ošklivé káčátko a já, Putz! A Coisa Tá Feia!, Ruma ankanpoikanen ja minä, Το ασχημόπαπο κι εγώ, Бридке каченя та я, Гадкий утенок и я, 丑小鸭和小老鼠, Гадкий утёнок и я, Putz! A Coisa Tá Feia

Cartoon rating

6.0
Rate 10 votes
5.4 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 29 May 2024

Quotes

[from trailer]
Ratso My name is Ratso!
Baby Ugly Mama!
Ratso Ratso!
Baby Ugly Mama!
Ratso [shouting] Say Ratso, damn it!
Baby Ugly Damn it!
[Ratso groans, Baby Ugly repeats "Damn it!" several times]
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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